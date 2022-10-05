«الضرائب»: لا تغيير بـ«القيمة المضافة» لتتخذها الشركات ذريعة لرفع الأسعار

أكدت مصلحة الضرائب المصرية عدم إصدار أي قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، حتى تتخذها الشركات ذريعة لرفع أسعار بعض منتجاتها، مضيفة في بيان صحفي، أن إقرار أي زيادة فى الضرائب لا يكون إلا بنص قانونى بعد موافقة مجلس النواب.

وأشارت المصلحة إلى أن الضريبة على القيمة المضافة ثابتة، ولم تخضع لأي تعديلات، مطالبة الشركات بالتحلي بمزيد من المسئولية الوطنية، وعدم اتخاذ الضريبة على القيمة المضافة، ذريعة لرفع أسعار منتجاتها.

شددت على ضرورة تحرى الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها المختصة، قبل نشر أي أخبار تتعلق بالضرائب، ترسيخًا للحقيقة، ومنعًا لحدوث أي بلبلة، من واقع المسئولية الوطنية.