«المالية»: مشاركة 31 بنكا بمبادرة إحلال السيارات.. ونتعامل مع 40 ألف طلب

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات المتقادمة في وزارة المالية، إنّ البنك المركزي يشارك في المبادرة بـ31 بنكا عاما وخاصا في كل محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن المبادرة بدأت في 7 محافظات، هي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد، مضيفا في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، مع المذيعين أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد، أن «هذه المحافظات كان لديها البنية الأساسية اللازمة للمبادرة».

تكليفات رئاسية بتوسيع قاعدة المشاركة

وأوضح «المحافظات السبع كان لديها محطات للتموين بالغاز الطبيعي، وأماكن لتجميع السيارات القديمة، أو ما يطلق عليها ساحات التخريد، بالتالي شاركت في المبادرة فور إطلاقها».

وأكد عوض وجود تكليفات رئاسية دائمة بتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في المبادرة، وتوسيع قاعدة المشاركة في المحافظات، مضيفا أن «الجهات المعنية تؤدي دورها في تجهيز باقي المحافظات، تمهيدا لإطلاق المبادرة فيها».

مشاركة 9 محافظات بالإضافة لشرم الشيخ

وواصل المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، «وزارة المالية أعلنت في مايو الماضي عن مشاركة محافظتي الأقصر وأسوان في المبادرة، ما يعني أن عدد المحافظات المشاركة في المبادرة ارتفع إلى 9 محافظات، بالإضافة لمدينة شرم الشيخ، وهي نواة داخل محافظة جنوب سيناء، قبيل انعقاد قمة المناخ في نوفمبر المقبل».

وأشار عوض إلى تعامل الموقع الإلكتروني للمبادرة مع حوالي 40 ألف طلب لمواطنين تنطبق عليهم الشروط، منذ إطلاق المبادرة الرئاسية في يناير 2021، موضحا «الشروط العامة هي أن يكون المتقدم مصريا، ويمتلك سيارة مر على صنعها 20 سنة فأكثر، ويمكن للمواطن الذي تنطبق عليه هذه الشروط التقدم عبر بيانات الرقم القومي الخاصة به، وبيانات رخصة السيارة، على الموقع الإلكتروني، ويستكمل باقي الإجراءات في اختيار سيارته الجديدة».

تحديثات متتالية للموقع الإلكتروني

وأضاف «الموقع الإلكتروني منذ انطلاقه مع بداية المبادرة يتعرض للتحديث الدائم، فالمبادرة تدرس أي مقترحات أو معوقات تقابل المواطنين، وتعمل على تذليلها، ومن هذه التحديثات الأخيرة، وضع نظام حسابي على الموقع الإلكتروني حاليا».

وأوضح «يستطيع المتقدم عبر هذا النظام احتساب كل ما يتعلق بسيارته الجديدة، سواء الأقساط أو قيمتها أو الفوائد، بعدما كان المواطن يجد بعض المعوقات عند ذهابه إلى البنك لحساب هذه الأمور، لكن الآن يتم التعامل معها عبر الموقع الإلكتروني».