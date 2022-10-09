«زراعة النواب» تكشف تفاصيل حل أزمة مضارب الأرز: استعنا بالقطاع الخاص (فيديو)

علق هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على قرار وزير التموين، بتسليم طن أرز عن كل فدان، مشيرًا إلى أن بعض المعوقات أمام تطبيق هذا القرار، كان على رأسها، عدم توافر منافذ لاستلام كميات الأرز في القرى والمراكز من المزارعين.

وأضاف الحصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «كان هناك مراكز بالكامل ليس بها مراكز لتجميع كميات الأرز، وبالتالي كان المزارع يتكلف أعباء نقل كبيرة حتى يورد هذه الكميات لوزارة التموين».

السماح للمضارب الخاصة بالتعاقد

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: «اتفقنا مع وزير التموين، أن يسمح للمضارب الخاصة للتعاقد مع الوزارة، والدخول في منظومة استلام القمح، وأن تكون هناك لجان في كل مضرب من وزارة الصناعة ووزارة التموين، بحيث يتم توفير أماكن متعددة للمزارع، حتى لا يتكلف أعباءً كثيرة».

تنفيذ حملات شرسة على المضارب

وأشار إلى أن الفترة الماضية، شهدت تنفيذ حملات شرسة جدا على المضارب، ما نتج عنه أن أغلب أصحاب هذه المضارب، توقفوا وأعلنوا أنهم لن يعملوا، كما أن الوزارة طلبت من أصحاب المضارب، إثبات موافقة هيئة سلامة الغذاء على اعتماد المضرب، وهذه إجراءات معقدة وتستغرق وقتا طويلا.

وواصل: «اتفقنا مع الوزير، على أن يسمح بتقديم طلبات لهذه المضارب ابتداءً من باكر، من أجل الدخول في المنظومة، وتفقنا معه على تأجيل شرط موافقة سلامة الغذاء هذا العام، نظرا لأننا في وقت حرج وضيق، وبالتالي فإننا نعمل على الحفاظ على المضارب المرخصة».