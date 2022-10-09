سفير إسبانيا لـ«الوطن»: المتحف المصري بالتحرير يضم كنوزا تاريخية

أشاد ألبارو إيرانثو جوتيريث، سفير إسبانيا الجديد لدى القاهرة، بالحضارة المصرية التي وصفها بـ«العريقة»، خاصة المتحف المصري بالتحرير الذي يضم كنوزًا ثقافية وتاريخية كبيرة، متمنيًا المشاركة في افتتاح المتحف الكبير.

جوتيريث: الشباب المصري يدرس لغتنا عن حب

وقال سفير إسبانيا، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش إعلان انطلاق مهرجان أسبوع الأفلام الإيبرو أمريكية، اليوم الأحد، إنه خلال الفترة القليلة الذي تولى فيها مهام بمنصبه بالقاهرة، لاحظ أن العديد من الشباب المصريين يتحدثون ويدرسون اللغة الإسبانية عن حب كبير، لافتًا إلى حرصه على زيادة هذا العدد من خلال عدة منح تقدمها السفارة للمهتمين بتعلم لغة بلاده؛ ما يساعد على تطوير العلاقات بين البلدين بشكل كبير.

16 دولة تعرض ثقافتها بمهرجان أسبوع الأفلام الإيبرو أمريكية

جدير بالذكر أن السفارة الإسبانية بالقاهرة، عقدت مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد؛ للإعلان عن تفاصيل مهرجان أسبوع الإيبروأمريكية، الذي تنطلق فعاليات في 13 أكتوبر الجاري، بمشاركة سفارات 16 دولة إيبروأمريكية، وهي: «إسبانيا، الأرجنتين، البرتغال، البرازيل، بوليفيا، الأكوادور، كولومبيا، غواتيمالا، المكسيك، بيرو، جمهورية الدومينيكان، أوروجواي، بنما، باراغواي، فنزويلا، الإكوادور».

ويعد مهرجان هذا العام، النسخة العاشرة، والذي تنطلق فعالياته في معهد ثربانتس بالقاهرة، خلال الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر الجاري، في حين تقام النسخة الثانية في الإسكندرية في 17 إلى 27 أكتوبر في مركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية.