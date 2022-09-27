أسعار مخفضة في معرض كتاب المتحف المصري.. اشتري بـ2 جنيه

يفتتح وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، اليوم الثلاثاء، عدد من الفاعليات والأنشطة والمعارض التي تقام بالمتاحف المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والتي فتحت أبوابها مجانا احتفالا بذكرى مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد وبيوم السياحة العالمي، حيث يقام بالمتحف المصري بالتحرير ومتحف الأمير محمد علي بالمنيل معرضان للكتب والإصدارات.

ووفق بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، فإنه ستتوفر مجموعة من الكتب والإصدارات الهامة لعصور مصر المختلفة من الفرعوني وحتى العصر الحديث لنخبة من كبار علماء علم المصريات والآثار الاسلامية والقبطية والترميم والحفائر والتي سيجرى طرحها بسعر رمزي 2 جنيه داخل المعرضين.

قائمة الكتب المخفضة بمعرض المتحف المصري

وتشمل قائمة الكتب المخفضة بمعرض المتحف المصري كتب «النقود في مصر القديمة والمتحف المصري في عشر سنوات باللغتين العربية والإنجليزية، دليل متحف قصر المنيل، القاهرة الإسلامية المشهد الحسيني ، شامبليون فرنساوي، الأسس العلمية لعلاج وصيانة ورق البردي، الإنجازات والتوقعات المخطوطة، والآثار والزلازل، صفحات من الحفائر إصدارات أعوام 1909 و1911 و1915، موسوعة آثار رشيد والجعارين، دراسات تظرية علمية في حقل الفنون، آثار سيناء دير القديسة سانت كاترين، التصوير في بلاد النوبة بثلاث لغات عربي وإنجليزي وفرنسي، تراثنا القومي بين التحدي والاستجابة، الطفولة في مصر القديمة ، جامع المؤيد شيخ، فن الرسم عند قدماء المصريين، الفن المصري القديم دراسات في العمارة والفنون القبطية، النقود في مصر القديمة، المؤسسات العسكرية المصرية في عهد الأمبراطورية، التشريعات المتعلقة بالآثار».

كما يشمل المعرضان، مجموعة من الكتالوجات منها كتالوج المتحف المصري والمنشور في 7 مجلدات مقسمة تبعا للترتيب الهجائي ودليل المتحف المصري ومتحف الفن الإسلامي.