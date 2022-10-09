16 دولة تعرض ثقافتها على أرض مصر بمهرجان أسبوع الأفلام الإيبرو أمريكية

أعلنت سفارة دولة إسبانيا، انطلاق فعاليات مهرجان أسبوع الإيبروأمريكية في القاهرة، في 13 أكتوبر الجاري، بمشاركة سفارات 16 دولة إيبروأمريكية، وهي: «إسبانيا، الأرجنتين، البرتغال، البرازيل، بوليفيا، الأكوادور، كولومبيا، غواتيمالا، المكسيك، بيرو، جمهورية الدومينيكان، أوروجواي، بنما، باراغواي، فنزويلا، الإكوادور».

13 أكتوبر.. موعد انطلاق الفعاليات

وأشارت سفارة إسبانيا، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن هذه النسخة من المهرجان تعد العاشرة، والتي تقام في معهد ثربانتس بالقاهرة، خلال الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر الجاري، على أن تقام النسخة الإسكندرية في عروس البحر المتوسط في 17 إلى 27 أكتوبر في مركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية، موضحة إلى أن الدخول مجانا لجميع العروض.

الأفلام تسعى لفتح قنوات اتصال مع المصريين

وأوضحت السفارة، أن المهرجان هدفه الرئيسي، نشر تنوع الإنتاج السينمائي باللغتين الإسبانية والبرتغالية وفتح قنوات اتصال مع الجهور المصري وخاصة طلاب الجامعات، لافتة إلى أن البرنامج مصمم بشكل رئيسي نتيجة تزايد عدد متعلمي اللغة الإسبانية والبرتغالية في جميع أنحاء مصر، وكذلك من أجل استيعاب الجمهور العام الذين يتوقون إلى معرفة المزيد عن تلك البلدان.

وعن المحتوى الذي تتضمنه الأعمال التي ستعرض خلال أيام قليلة، أشار البيان إلى أن المهرجان يضم أفلامًا وثائقية متنوعة تشكل جزءًا من الجوهر الثقافي لكل دولة مشاركة، وتمثل صناعة ثقافية تتميز بالترابط و القوة، مشيرة إلى أن الأعمال مترجمة إلى اللغة الإنجليزية والعربية؛ ليستوعبها أكبر عدد من الجمهور المصري.