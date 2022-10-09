«حي السويس»: توقيع غرامة 10 آلاف جنيه على تداول الشيشة بالمقاهي

أعلن حي السويس بمحافظة السويس، استمرار الحملات التي تستهدف عودة الانضباط إلى الشارع مرة أخرى وعدم وجود تعديات وإشغالات حتى تظهر شوارع السويس بمظهرها اللائق.

الحفاظ على الصحة العامة

وأشار بيان صادر عن الحي، أنه جاري تفعيل قرار اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس رقم 137 لسنة 2021 بشأن تطبيق الغرامة الفورية حال المخالفة والتي تتضمن توقيع غرامة 10 آلاف جنيه للمقاهي والكافيتريات التي تتداول الشيشة وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة وبيئة السويس.

غرامة مالية لمن يقوم بوضع إشغال للرصيف

وكذلك تشمل الغرامات بحسب بيان الحي، توقيع غرامة مالية فورية تتراوح من 300 جنيه وتصل إلى 5000 جنيه، لمن يقوم بوضع إشغال للرصيف أمام المحال أو إلقاء مخالفات في الطريق العام والتعدي بالتلوث على نهر الطريق، أو القيام بإحداث أي تلف في الممتلكات العامة.

وتقود المهندسة فاتن عبد الغني رئيسة حي السويس، الحملات على مختلف المناطق داخل نطاق الحي مؤكدة في بيان على تطبيق القانون وإعمال النظام وفقاً لتعليمات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، المشددة بخصوص الحفاظ على انضباط الشارع والآداب العامة للمارة.