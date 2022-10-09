«حكاوي القهاوي» ينقل حكايات البسطاء في بقاع المحروسة

قدمت الحلقة الثانية من برنامج «حكاوي القهاوي»، الذي تقدمه الإعلامية رشا الجمال، على قناة الحياة، قصصًا جديدة عن الحياة اليومية للمصريين البسطاء في كل بقعة من بقاع الوطن.

الموسم الثاني من البرنامج

يواصل البرنامج في موسمه الثاني نقل رائحة ونكهة الزمن الجميل من المواطنين، وقصصهم الإنسانية والجمالية الرائعة على الشاشة، كما يروي حكايات الكثير من المواطنين، وينتقل لكل مكان لنقل تلك القصص بشكل واقعي على الشاشة.

ويعتبر برنامج حكاوي القهاوي، رحلة في قلب وعقل كل مصري؛ ليشبع وجدانه بقصص تنقل جمال وعراقة المصريين جميعًا، إذ يتناول في موسمه الجديد، قصص أشهر عائلات صيد الثعابين في منطقة أبو رواش، وذكريات أكبر «شيال» في مصر بعدما تعدى عمره 96 عامًا، وجدران حمام عوكل الذي مر على إنشائه 5 قرون كاملة.

فقرات حكاوي القهاوي

يستضيف البرنامج كذلك فاطمة كشري، أشهر كومبارس في مصر، وينقل حكايات «سنان السكاكين» و«صانع كسوة الكعبة»، كما يلتقي في عابدين مع الدكتور فؤاد أشيك بائع سمك في مصر، ثم ينتقل إلى وكالة البلح، لتمر رشا جمال بورشة عم أحمد، لإصلاح «وابور الجاز».

تلتقي الإعلامية كذلك بـ «عم ربيع»، آخر صانع للسواقي في الفيوم، كما تلتقي أهالي قرية النزلة لتروي قصص من أقدم مكان لصناعة الفخار في مصر بعد الفراعنة.

وتُؤرخ رشا الجمال أيضًا على ضفاف بحيرة قارون لجمال الطبيعة في قرية تونس، التي صدَّرت الخزف للعالم كله، بعدما أسست فيها السويسرية إيفلين بوريه، مدرسة لتعليم بنات القرية فنون الخزف.

البرنامج من إنتاج شركة +DS للمنتج بلال الطراوي، وتقدمه رشا الجمال، ويخرجه هيثم أبو عقرب وأحمد فايز، ورئيس تحريره أحمد عطالله، مدير التصوير بيشوي ناصر، ويذاع على قناة الحياة، في الثانية والنصف ظهرًا يومي السبت والأحد من كل أسبوع.