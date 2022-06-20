فاطمة كشري: «الزباين بيجوا ياكلوا عندي عشان يتصوروا معايا» «فيديو»

قالت الفنانة فاطمة كشري، إن هناك أشخاصًا يأتون لزيارة عربة الكشري التي تمتلكها، من أجل التقاط الصور معها، وإبداء إعجابهم بها وبالأدوار التي تقدمها، واصفة محبة الناس وتقديرهم لها، بمنحة من الله رزقها إياها، وذلك خلال تصريحاتها لـ«تليفزيون الوطن».

فاطمة كشري عن زيارتها لدول عربية: كانوا بيحدّفوا علينا الخير

وعبرّت عن سعادتها بـ محبة الناس حولها، وزيارتهم لـ عربة الكشري التي تقف عليها بالشارع في منطقة شبرا «الزباين بيقولوا لي جايين نتصور يا حاجة وناكل من عندك، محبتهم دي من عند ربنا، في زيارتي للسعودية والكويت كانوا بيشيلوني من على الأرض شيل، الخير كان بيتحدف عليّ وأنا في مكاني».

محمد هنيدي ساعدها في تأدية مناسك العمرة ويدللها باسم طوما

وعن تطورات حالتها الصحية، أشارت فاطمة كشري إلى أنها تتحسن إلى الأفضل، فضلًا عن تأديتها مناسك العمرة مؤخرًا بمساعدة الفنان محمد هنيدي لها، والذي سبق ووعدها وأوفى بهذا الوعد الذي قطعه على نفسه «قالي يا طوما هخليكي تعملي عمرة وفعلًا حصل، بيعمل خير كتير معايا وحضرت حنته وفرحه وأكلت معاه عيش وملح، بيعمل كل حاجة حلوة».

قالت الفنانة فاطمة كشري، إنها لا تخاف من الزمن، وتترك كل أمورها لله، وتسعى إلى رزقها، والعمل من خلال البيع على عربة كشري، ولا تفكر في المكسب أوالخسارة، أو ماذا ستكسب غدًا، ولا تشغل بالها بما سيحدث، وذلك خلال تصريحاتها لـ«تليفزيون الوطن».

وأضافت بقولها: «ماشية اليوم بيومه، ولا بفكر ولا بحسبها، الحياة مش مستاهلة، من ضامن يعيش بكرة»، وفي الوقت نفسه هى تسعى لتأمين نفسها وأسرتها من خلال عربة الكشري، «الفنان مثل لاعب الكرة، لمّا يكبر محدش بيعرفه، ولازم يأمن نفسه بمشروع ياكل منه عيش سواء بقى كافتيريا أومطعم أوعمارة».