«عم حسن» يمتلك متحف.. «حكاوي القهاوي» يستضيف أقدم حائزي التليفونات الأرضية

استضاف برنامج «حكاوي القهاوي»، في حلقة جديدة له «عم حسن»، الذي يحتفظ بجزء من التراث، رافضا بيعه أو التفريط فيه.

يرفض بيع القطع غير المكررة

قال عم حسن، معلم «أنتيكا»، خلال استضافته في برنامج «حكاوي القهاوي» المذاع على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية رشا الجمال، إنه يرفض أن يتم شراء التراث منه معتبرا إياه ابنه الذي لا يجب أن يبيعه إلى أي شخص، ويحتفظ بالهواتف التي جاءت في أفلام السينما الأبيض وأسود.

صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي

أوضح عم حسن، أن التليفون أبو قرص أحمر، كان الأكثر انتشارا في السبعينيات، وبعدها تم تنزيل التليفون الرمادي، ثم التليفونات التي تعمل بلا قرص، مبينا أن لديهم صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لأن لديهم تليفونات قديمة، ويعرضون بيعها للأشخاص في أوروبا والخليج والولايات المتحدة الأمريكية.

لديه تليفونات من قرون مضت

أشار عم حسن، إلى أن لديه تليفونات من الحرب العالمية الأولى، وتعمل حتى الآن، مبينا أنه يرفض تأجير هذه التليفونات في الأفلام، خوفا من تعرضها لأذى، متابعا: «المحل ده أنا ورثته عن أبويا، وهو ورث الصناعة دي عن جده، وبنحب نحتفظ بتراث التليفونات من أول ما طلعت، وعندي كمان التليفونات من سنة 1895، وسنة 1918، ثم تليفون الملك فاروق، لما دخل المحمول بقى استخدام التليفون الأرضي قليل».