«المرور».. مراكز تكنولوجية للفحص والترخيص وقوافل على الطرق

تواصل الإدارات الخدمية فى وزارة الداخلية عمليات التطوير وتقديم خدمات مميزة للمواطنين، وفى القلب منها إدارة المرور التى تسعى لتخفيف الزحام داخل وحدات المرور، ففى سابقة هى الأولى من نوعها فى مصر، أتاحت «المرور» مراكز تكنولوجيا متنقلة، تجوب شوارع المحافظات لاستخراج وتجديد رخصة السيارة فى الشارع دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور مقابل رسوم إضافية يتحملها المواطن لتوفير الجهد والوقت.

تشغيل مراكز تكنولوجيا متنقلة للخدمات المرورية

وبدأت الوزارة تشغيل مراكز تكنولوجيا متنقلة للخدمات المرورية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان ومطروح، وتم البدء الفعلى اعتباراً من 20 فبراير الماضى فى المحافظات الخمس على مدار الأسبوع، بدءاً من الساعة 10 صباحاً، حتى الساعة 10 مساءً، تمهيداً لتعميمها بكافة محافظات الجمهورية، وتم تدعيم المراكز المتنقلة بالقوة البشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة إلكترونياً بالكامل (دون أوراق ودفع إلكترونى).

ويتم استخراج وتجديد رخصة السيارة وتجديد رخصة القيادة وتركيب الملصق المرورى الإلكترونى والفحص الفنى الآلى للسيارة يتم بالمراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمات المرور التى يمكن أن تطلبها من خلال الرقم 15558 أو من على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت لتصل إليك فى محل إقامة مالك السيارة والمنشآت الصناعية والتعليمية.

إدارات المرور توسعت في الأخذ بالأساليب التكنولوجية

وقال الخبير المرورى، أحمد عاصم، إن إدارات المرور توسعت فى الأخذ بالأساليب التكنولوجية التى من شأنها الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن بالشكل اللائق المحترم بما يضمن حقوق المواطن والدولة على حد سواء، ويضبط حركة السير فى الشارع المصرى.

وأضاف «عاصم» لـ«الوطن» أن الملصق الإلكترونى يقلل من التعامل مع العنصر البشرى، ويسهم فى معرفة أحجام وأعداد المركبات على شبكة الطرق والربط مع غرفة العمليات بأجهزة المرور المختلفة، بما يضمن توجيهها بالأسلوب المثالى على شبكة الطرق البديلة.