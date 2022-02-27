الداخلية تبدأ تشغيل مراكز تكنولوجيا متنقلة للخدمات المرورية في 5 محافظات

بدأت وزارة الداخلية، التشغيل الفعلي للمراكز المتنقلة للخدمات المرورية اليوم، في محافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسوان، ومطروح» على مدار الأسبوع، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساءً، تمهيدا لتعميمها بمحافظات الجمهورية كافة، حيث جرى تدعيم المراكز المتنقلة بالقوة البشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة إلكترونيا بالكامل «دون أوراق - دفع إلكتروني».

رقم ساخن وتطبيق إلكتروني للخدمات المرورية المتنقلة

وإستكمالا لإجراءات التيسير على المواطنين، جرى استحداث خط ساخن برقم 15558 لطلب الخدمة، إضافة لاتخاذ إجراءات تجهيز تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة، يمكن من خلالهما طلب الخدمة وانتقال السيارات إلى «الأفراد بأماكن إقامتهم – المنشآت الصناعية – المنشآت التعليمية .....».

وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

التيسير على المواطنين

وأكدت وزارة الداخلية، أنّها تواصل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين حال ترددهم على المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.