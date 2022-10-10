5 حالات تسقط حق المستهلك بالعدول في التعاقد عن بعد.. منها سوء الحيازة

وضع قانون حماية المستهلك كل الضوابط والشروط التي من شانها أن تحمي المستهلك والتاجر في نفس الوقت، دون حدوث أي مشاكل أو خرق للقوانين، وقالت المستشارة القانونية، دينا المقدم، إن قانون المستهلك أقر طريقة التعاقد عن بعد أو الأونلاين بين الأطراف المتعاقدة وذلك لمواكبة التطور الحادث في وسائل التواصل، وشرع لكل منهما العدول عن العقد.

حالات سقوط حق المستهلك

وأضافت «المقدم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك بعض الحالات التي يسقط فيها حق المستهلك في العدول عن العقد المبرم عن طريق التعاقد عن بعد، وذلك في حالة إذا انتفع المستهلك كليا بالخدمة قبل القضاء المهلة المقررة للحق في العدول، أو في حالة إذا كان الاتفاق يتناول سلعا صنعت بناء على طلبه، أو وفقا لمواصفات حددها.

وأوضحت المقدم أنه في حالة إذا كان الاتفاق بين طرفي التعاقد يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها، ففي تلك الحالة يسقط عن المستهلك الحق في العدول عن التعاقد.

سوء الحيازة

كما أكدت أنه في حالة حدوث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك، أو في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو بعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحـق فـي العـدول.

ولفتت إلى أن كل تلك الأسباب المذكورة أعلاه تسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد المبرم بينه وبين التاجر عن طريق الأونلاين.ِ