«الأوقاف» تحيل إمام مسجد السلطان أبو العلا وجميع العاملين للجنة الانضباط

أعلن القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إحالة إمام مسجد السلطان أبو العلا، ومفتش المنطقة وجميع العاملين بالمسجد للجنة الانضباط والقيم بديوان عام الوزارة، صباح غد الاثنين لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي.

وزير الأوقاف يوافق على إحالة العاملين بالمسجد للجنة الانضباط

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بناء على مذكرة مديرية أوقاف القاهرة، والمرفوعة من رئيس القطاع الديني، إحالة الأسماء الآتية للجنة الانضباط:

1- الشيخ عمرو سيد النجار علي إمام مسجد السلطان أبو العلا.

2- محمد أمين حامد عامل بمسجد السلطان أبو العلا.

3- مسعد فوزي محمد عامل بمسجد السلطان أبو العلا.

4- سعد جاد عبد النبي عامل بمسجد السلطان أبو العلا.

5- ماهر محمود إمام عامل بمسجد السلطان أبو العلا.

6- أيمن إبراهيم محمد عبد الرحمن مفتش بإدارة أوقاف بولاق والزمالك.