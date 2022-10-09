ارتفاع عدد مصابي انقلاب أتوبيس ميني باص بطريق السخنة إلى 30 شخصا «صور»

أفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن عدد المصابين في حادث انقلاب أتوبيس ميني باص بـ«طريق السويس - القطامية»، ارتفع إلى 30 مصاباً، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وتنشر «الوطن»، الصور الأولى من موقع الحادث بعد انقلاب أتوبيس ميني باص ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

حادث انقلاب أتوبيس ميني باص

وكان مرفق الإسعاف بمحافظة السويس قد تلقى بلاغاً من قائدي السيارات على طريق القطامية العين السخنة يفيد بوقع حادث انقلاب أتوبيس ميني باص وأسفر عن وقوع إصابات بين مستقليه.

الدفع بعدد 20 سيارة إسعاف لموقع الحادث

وتم الدفع بعدد 20 سيارة إسعاف لتقديم التامين الطبي للمصابين في موقع الحادث ونقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم

وقد تبين وقوع حادث انقلاب أوتوبيس ميني باص على طريق القطامية العين السخنة اتجاه السويس وتم الدفع بعدد 20 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى السويس العام لـ«الوطن»، أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 30 مصابا تم نقل عدد منهم بمعرفة رجال الإسعاف في حين تم نقل عدد آخر من المصابين بسيارات خاصة إلى مستشفى السويس العام تباعاً، مضيفاً أن الحالات مستقرة ما بين الدرجة الأولى والثانية وسحجات وكدمات.