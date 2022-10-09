إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بالعجوزة

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس بمنطقة العجوزة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخيري بالعجوزة وإزالة آثار الحادث.

تفاصيل الحادث

وترجع تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم حسام العباسي رئيس قسم شرطة العجوزة، بوجود انقلاب سيارة ومصابين بشارع النيل القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه خلال سير الأتوبيس بأحد الشوارع قيادة شاب 22 عاما، سائق، ومقيم في أطسا بمحافظة الفيوم بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس على الجانب الأيمن بالطريق.

نقل المصابين إلى المستشفى الخيري

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة و4 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، وحدوث تلفيات بالأتوبيس، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الخيري بالعجوزة، وإزالة آثار الحادث، والتحفظ على الأتوبيس وقائده وجرى مواجهته بالحادث أمام العميد هاني شعراوي رئيس القطاع، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.