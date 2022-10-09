إصابة 21 شخصا في تصادم ميني باص وأوتوبيس بطريق «القطامية - العين السخنة»

أصيب 21 شخصًا نتيجة حادث تصادم سيارة أوتوبيس مع ميني باص بطريق «القطامية - العين السخنة» بالسويس، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

بلاغ بالحادث

وكان مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، قد تلقى بلاغاً من قائدي السيارات على طريق القطامية العين السخنة يفيد بوقع حادث تصادم أوتوبيس مع ميني باص وأسفر عن وقوع إصابات بين مستقليه.

الدفع بـ20 سيارة إسعاف لنقل المصابين للمستشفى العام

وعلى الفور تم الدفع بعدد 20 سيارة إسعاف لتقديم التأمين الطبي للمصابين في موقع الحادث ونقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

قوة من تأمين الطرق تعاين الحادث

ومن جانبها، انتقلت قوة من تأمين الطرق لمعاينة الحادث حيث تبين وقوع حادث تصادم أوتوبيس مع ميني باص على طريق القطامية العين السخنة اتجاه السويس.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى السويس العام أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 16 مصابًا تم نقلهم بمعرفة رجال الإسعاف في حين تم نقل عدد 5 مصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى السويس العام، مضيفاً أن الحالات مستقرة ما بين الدرجتين الأولى والثانية ما بين سحجات وكدمات.