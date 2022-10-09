معبد حتشبسوت يحتضن حفل دار أزياء ستيفانو ريتشي بحضور 1000 شخص

شهد معبد حتشبسوت بالبر الغربي لمدينة الأقصر، اليوم، فاعليات الاحتفالية العالمية التي أقيمت بمناسبة اليوبيل الذهبي لدار أزياء ستيفانو ريتشي الإيطالية، والتي بدأت بالأمس بحفل عشاء في معبد الأقصر بحضور 500 شخصية عالمية من فنانين وسياسين وشخصيات عامة.

عرض أزياء مستوحى من الحضارة المصرية

وقال الدكتور محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا في تصريحات لـ«الوطن» إن الاحتفالية بدأت اليوم بعرض أزياء لآخر تصميمات المصمم العالمي، والتي استوحاها من الحضارة المصرية، وغلب عليها اللون الذهبي والألوان المستوحاة من المعابد والقطع الفرعونية المذهبة واللون الأزرق بلون النيل ونقوش المعابد.

أضاف أن العارضين خرجوا من بين جنبات المعبد المبهرة التي برزت من بين تماثيل الملكة حتشبسوت في الهيئة الأوزيرية وصولا لممر العرض وسط أضواء المعبد.

واختتم الحفل على الأنغام الأوبرالية للعالمي أندريا بوتشيلي، ومن ثم قام استيفانو ريتشي بتحية الحضور وشكر الحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال وتسهيل إقامة العرض وسط حفاوة ضخمة.

1000 سائح وشخصية عامة

وتابع: « حضر الاحتفالية أكثر من 1000 ضيف أتوا خصيصا من كل العالم في أكثر من 30 طائرة شارتر حطت في مطار الأقصر خصيصا ليشهد العالم عظمة مصر وآثارها في مشهد عالمي يتوج جهود الترويج للسياحة الثقافية والتي بدأتها الدولة المصرية في موكب المومياوات ثم احتفالية افتتاح طريق الكباش منذ عام تقريبا».

وأشار رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا إلى أن الاحتفالية تستمر غدا بزيارة معبد هابو وعدد من المزارات بوادي الملوك منها مقبرتي الفرعون الذهبي توت عنخ آمون ونفرتاري.

وكان معبد الأقصر شهد أمس إقامة حفل جرى خلاله استعراض تاريخ الأزياء في مصر القديمة، وكيف أبدع المصري القديم في حياكة الأزياء وتزيينها وكان أول من عرف الموضة.