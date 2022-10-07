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في الذكرى الـ100.. معلومات عن المرآة المكتشفة بمقبرة توت عنخ آمون

كتب:

عبده أبوغنيمة
09:59 م | الجمعة 07 أكتوبر 2022
علبة مرآه على شكل علامة عنخ

علبة مرآه على شكل علامة عنخ

تواصل وزارة السياحة والآثار حملة «100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة» والتي دشنتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي، احتفالا بذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

وقدمت الوزارة معلومات عن المرآة التي اكتشفت ضمن مقتنيات المقبرة، حيث صُممت على شكل علامة عنخ، حيث كانت «عنخ» تعني أيضًا مرآة.

زُينت العلبة في منتصفها بالزجاج الملون والأحجار الكريمة، بلقب العرش للملك توت عنخ آمون.

يحيط باللقب من الجانبين حيتا كوبرا، يعلو رأس كل منهما قرص الشمس.

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بقلم عبده أبوغنيمة