في الذكرى الـ100.. معلومات عن المرآة المكتشفة بمقبرة توت عنخ آمون

تواصل وزارة السياحة والآثار حملة «100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة» والتي دشنتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي، احتفالا بذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

وقدمت الوزارة معلومات عن المرآة التي اكتشفت ضمن مقتنيات المقبرة، حيث صُممت على شكل علامة عنخ، حيث كانت «عنخ» تعني أيضًا مرآة.

زُينت العلبة في منتصفها بالزجاج الملون والأحجار الكريمة، بلقب العرش للملك توت عنخ آمون.

يحيط باللقب من الجانبين حيتا كوبرا، يعلو رأس كل منهما قرص الشمس.