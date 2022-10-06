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«السياحة» تطلق حملة للاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

كتب:

عبده ابو غنيمة ورضوى هاشم
08:21 م | الخميس 06 أكتوبر 2022
شعار الحملة

شعار الحملة

أطلقت وزارة السياحة والآثار، حملة على تحت عنوان «100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة»، لمدة ثلاثين يوما؛ احتفالًا بذكرى مرور 100 عام على أحد أهم وأروع الاكتشافات الأثرية في العالم.

رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين

وتهدف الحملة إلى التعريف ببعض القطع الأثرية المميزة التي اكتُشفت بمقبرة الملك الذهبي، وذلك لرفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعريفهم بأهمية هذا الاكتشاف العظيم الذي جرى في 4 نوفمبر 1922 على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر.

وجرى نقل الآثار المكتشفة بمقبرة توت عنخ آمون حينذاك إلى المتحف المصري بالتحرير، وجار الآن نقل هذه القطع تباعًا إلى المتحف المصري الكبير ليكون مكان عرضها الدائم، إذ تُعرض لأول مرة كاملة به.

مؤتمر ما وراء الأبدية 

ومن المقرر انتهاء الحملة بمؤتمر تحت عنوان «ما وراء الأبدية: مؤتمر مئوية توت عنخ آمون بالأقصر»، الذي ينظمه مركز البحوث الأمريكي بمصر ARCE بالتعاون مع الوزارة.

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بقلم عبده ابو غنيمة ورضوى هاشم