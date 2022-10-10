عزة لبيب: مسلسل «زيزينيا 2» لم يخرج للنور بسبب وفاة أسامة أنور عكاشة

قالت الفنانة عزة لبيب، إن دورها بمسلسل زيزينيا مختلف، موضحة: «كنت أخشي إن الناس تكرهني بسبب تلك الشخصية، إذ تزوجت من صديق والدي».

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج «واحد من الناس» مع الدكتور عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة، أن دورها بمسلسل زيزينيا نجح، وكان من المفترض أن يكون هناك جزء ثانٍ من المسلسل؛ ولكن تعطل المشروع بسبب وفاة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

وتابعت أنها قدمت دور «صبحة» في مسلسل «أوراق مصرية»، مؤكدة «كان دور مهم في مسيرتي ولكنني لم أشارك في الجزء الثاني بسبب سفري إلى كندا مع زوجي».

وعن مشاركتها بمسلسل «مكتوب عليا» في دور والدة أيتن عامر، وخالة أكرم حسني، أعربت عن سعادتها بأجواء التصوير والروح الجميلة بين نجوم العمل وبخاصة من المخرج خالد الحلفاوي وأكرم حسني وروح البهجة التي خلقها في مواقع التصوير.

التحقت بكلية الآداب لمدة عام

وقالت الفنانة عزه لبيب إنها التحقت بكلية الآداب لمدة عام واحد فقط ومنها إلى معهد الفنون المسرحية، «كان دفعتي في المعهد دكتور أشرف زكي وناصر سيف وطلعت زكريا وحنان سليمان».

قدوتي في التمثيل الفنانة الراحلة شادية

وأضافت «عزة»: «قدوتي في التمثيل الفنانة الراحلة شادية، وتعلمت كثيرا من الفنان الكبير محمد صبحي الذي عملت معه لمدة 8 سنوات مسرح متواصلة، بمسرحيات وجهة نظر وماما أمريكا وتخاريف».

وأردفت: «تعلمت من الفنان محمد صبحي الالتزام، ميعاد فتح الستارة 9 يعني 9 بالدقيقة، واحترام الزملاء على خشبة المسرح، وهذا ما علمته للأطفال الصغار عندما توليت منصب مدير مسرح الطفل».