عزة لبيب: استعنا بدوبليرة في مشهد السقوط والوفاة بمسلسل «مكتوب عليا»

قالت الفنانة عزة لبيب، إن دورها في مسلسل «مكتوب عليا» كان دور مميز، وشخصية رفيدة التي جسدتها هي شخصية موجودة في المجتمع وما زالت موجودة بقوة، «بيجوزوا العيال من صغرهم وبيقولوا فلانة لفلان»، مؤكدة أنها استمتعت بالعمل مع فريق عمل المسلسل، حيث أنها عملت لأول مرة مع الفنان أكرم حسني والفنانة آيتن عامر لأول مرة، ولكن في أول مشهد لها مع الفنانة آيتن عامر، حدث بينهما ألفة وكيميا استمرت طوال العمل بينها وبين جميع فريق عمل المسلسل والمخرج.

تأثرت للغاية فور انتهاء تصور مشاهدها بالمسلسل

وأكدت عزة لبيب أن الفنان أكرم حسني كان يخلق روحا جميلة في البلاتوه، وأنها كانت حزينة للغاية فور انتهاء فترات التصوير، وتأثرت للغاية فور انتهاء تصوير مشاهدها، مشيرة إلى أن الفنان أكرم حسني يمتلك روحا جميلة «زي ما بيطلع في التمثيل زي ما بيكون في الواقع وفي الكواليس، وبيدي كل ممثل فرصته ومساحته ومبيكونش من الألف للياء هو، بيدي اللي حواليه مساحة وبيزود للمثل كلام في المشاهد».

دور رفيدة في المسلسل أعادها مرة أخرى للموسم الدرامي

وأضافت الفنانة عزة لبيب خلال لقائها ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، ويقدمه الإعلاميتان بهنسي وسلمى عادل، أنها غابت عن مسلسلات شهر رمضان لأكثر من موسم، وأن دور رفيدة في المسلسل أعادها مرة أخرى للموسم الدرامي الرمضاني، مشددة على أنها كانت تعلم أن دور رفيدة سيترك علامة مع متابعي المسلسل.

تم الاستعانة بدوبليرة في مشهد السقوط والوفاة

وكشفت الفنانة عزة لبيب عن كواليس مشهد الوفاة والسقوط وأنه تم الاستعانة بدوبليرة في المشهد، وعندما سألها المخرج عن إمكانية قيامها بالمشهد بنفسها وافقت وتم تحضير «مراتب» لتسقط عليها، وتم تنفيذ المشهد وأصيبت في أصابع يدها بسبب السقوط.