ننشر التقرير الطبي لمصابي حادث انقلاب أتوبيس ميني باص بطريق السخنة

صرّح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة في السويس، بأن مستشفى السويس العام استقبل 28 مصابا في حادث انقلاب ميني باص يستقله عمال وفنيون يعملون في إحدى شركات الإنشاءات.

المصابون خضعوا للفحوصات والأشعات اللازمة

وأوضح «الحفناوي»، في بيان، أنه تابع تنفيذ البروتوكول الطبي المتبع إذ خضع المصابون للكشف وأجرى الفريق الطبي الفحوصات والأشعات اللازمة لتحديد إصابتهم، وجرى نقلهم للأقسام الداخلية لاستكمال العلاج.

فيما قال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إن التقرير الطبي والحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب ميني باص بطريق القطامية – العين السخنة، تتنوع بين اشتباه في كسور وسحجات وجروح متفرقة بالجسم واشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج.

الحصيلة النهائية 28 مصابا

وتابع المصدر، أن الحصيلة النهائية للمصابين في حادث انقلاب أتوبيس ميني باص هي 28 مصابا من عمال شركة إنشاءات.

التقرير الطبي للمصابين

وأشار المصدر الطبي إلى أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام بسيارات إسعاف وجاءت أسماؤهم كما يلي: باسم سعد أحمد الشامي 41 عاما مقيم بمحافظة كفر الشيخ ومصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن وجرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات متفرقفه بالجسم، طارق أحمد سعد 23 عاما من كفر الشيخ وإصابته عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمد عطية عطية محمد 49 عاما من محافظة القليوبية ومصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بضلوع الصدر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد علي عبدالفتاح 38 عاما من كفر الشيخ، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقري وجرح بالرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، حسين عصام حسين 39 عاما من كفر الشيخ ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمد عبدالتواب عبدالحميد 28 عاما من محافظة بني سويف، وإصابته عبارة عن، اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مينا نبيل رزق 25 عاما من محافظة بني سويف، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، نبيل سعد محمود 40 عاما، من بني سويف وإصابته سحجات وجروح متفرقة بالجسم واشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج.

كما تضمنت قائمة المصابين: صلاح عبدالكريم عبدالغفار 40 عاما من كفر الشيخ وإصابته عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالوجه والجسم، أنس رضا محمدين 27 عاما من كفر الشيخ ومصاب بجرح متهتك بالزراع الأيسر واشتباه مرحلة مابعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد عبد العزيز محمد 19 عاما من القناطر الخيرية وهو سائق السيارة ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، حازم عبدالحميد سالم 35 عاما مقيم بالجيزة ومصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، علي شحاتة إبراهيم 37 عاما من كفر الشيخ وإصابته سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، عصمت حسن محمد 49 عاما من بني سويف وإصابته اشتباه كسر بضلوع الصدر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إبراهيم حسن السيد 27 عاما من البحيرة ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد حامد عبدالعال 31 عاما من المنوفية ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، نادي عبدالرحيم محمدين 52 عاما سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، صابر محمد أحمد 35 عاما من الأقصر، محمد عودة مسعد 35 عاما من محافظة الأقصر وإصابته عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، شنودة شكري غالي 23 عاما من بني سويف وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد صابر عبدالعال 31 عاما من المنوفية ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وأوضح المصدر أن المصابين التي نقلهم إلى مستشفى السويس العام بسيارات خاصة هم: سعد شحاتة إبراهيم 55 عاما من كفر الشيخ ومصاب بجرح قطعي باليد اليمنى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وهاني جمعة فهيم عبدالحميد 35 عاما من كفر الشيخ وإصابته عبارة عن جرح قطعي بالرأس اشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد سيد محمد 31 عاما من بني سويف وإصابته اشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة، أحمد سيد شاذلي 31 عاما من بني سويف ومصاب باشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكامل سيد عزيز 40 عاما من العياط الجيزة، ومصاب بجرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ربيع جودة حسن 41 عاما من بني سويف وإصابته اشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد عادل موسى 24 عاما ومصاب جرح قطعي بالرأس طوله حوالي 10 سم وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.