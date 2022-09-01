بالأسماء.. ننشر التقرير الطبي لمصابي حادث انقلاب ميكروباص في قنا

كشف التقرير الطبي لحادث انقلاب ميكروباص في الكيلو 10 على طريق قفط - القصير، جنوب محافظة قنا، مساء اليوم الخميس، عن حجم ونوعية الإصابات لـ13 راكبًا يتلقون العلاج في مستشفى قفط التعليمي.

أسماء المصابين في حادث قفط -القصير

وبحسب تقرير الطبي لهيئة إسعاف قنا، فإن أسماء المصابين في حادث قنا ونوعية الإصابات كالتالي: محمد حامد عباس، 36 عاما، كدمات متفرقة في الجسم، وحسين عزت أحمد، 34 عاما، كدمات متفرقة، وأسامة أحمد حجاجي، 24 عاما، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، وبلال يوسف حسن، 22 عاما، كدمات متفرقة، وكريم سعيد أحمد، 20 عاما، جرح قطعي باليد اليمنى، وعفاف كمال الدين عطا الله، 43 عاما، اشتباه كسر في العمود الفقري، وعمر جهلان حسن، 20 عاما، جرح بالقدم اليسرى، وعمر عبدالعزيز أحمد، 28 عاما، كدمات متفرقة في الجسم، وعمر حمدي محمد، 29 عاما، كدمات متفرقة، ومعتز محمد مصطفى، 29 عاما، كدمات متفرقة، وعائشة محمود سليمان، 30 عاما، كدمات متفرقة، وشمس الطيب حسن، تبلغ من العمر 4 أعوام، كدمات متفرقة، ورقية سيد حسن، 12شهرًا.

إصابة 13 راكبًا في محافظة قنا

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير الأمن في محافظة قنا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث ميكروباص على الكيلو 10 طريق الصحراوي قفط - القصير، أسفر عن مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في مركز قفط، و5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث على طريق قفط - القصير، وجرى نقل 13مصابًا إلى مستشفى قفط التعليمي.

وتبين أن سبب الحادث، اختلال عجلة القيادة من يد السائق لسرعة الزائدة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.