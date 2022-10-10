الأول على كلية الشرطة: ندرس مادة حقوق الإنسان للتعامل مع المواطنين بشكل لائق

قال الملازم مازن أحمد الزقم، الأول على دفعة كلية الشرطة 2022 الخريجين، إنّ الدراسة في أكاديمية الشرطة، تتضمن دراسة مادة حقوق الإنسان طوال الـ4 سنوات بتوسع، لتعليم الطلاب التعامل مع المواطنين بشكل لائق، قائلا إنّ كلية الشرطة من أفضل الكليات في مصر، ومن يريد الالتحاق بها يجب أن يجد ويجتهد ويتفوق.

أنظمة جديدة للتدريب بأكاديمية الشرطة

وأضاف الملازم مازن أحمد الزُقم، أنّ أكاديمية الشرطة استحدثت أنظمة جديدة ووسائل تكنولوجيا حديثة جدا للتدريب، بالنسبة للرماية وتدريبات اللياقة البدنية والتعليم، موضحا أنّ الأكاديمية تعتمد على شقيّن «التدريبي والتعليمي»، الأول ينمي مهارات الطالب لمواجهة الصعوبات التي تواجهه بالعمل اليومي بعد التخرج، أما الجانب التعليمي فيتضمن المواد العلمية والشرطية والتي تنمي مهارات الطالب وذكائه لكي يستطيع مواجهة المجرمين.

وقال العميد أحمد الزُقم، والد مازن، إنّ نجله كان يريد منذ صغره أن يصبح ضابطا، والتحق بالكلية وأصبح من الأوائل، موجّها نصيحة لأبنه بأن يحترم المواطنين ويطبق القانون.

فيما قالت الدكتورة ولاء، والدة مازن، إنّها سعيدة جدا بابنها وفخورة به، واليوم هو الأسعد في حياتها على الإطلاق، مؤكدة أنّها قلقت على ابنها مع التحاقه بالكلية، لكن شرف له أن يخدم بلده.