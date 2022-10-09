 كلية الشرطة مصنع الرجال.. ضابط مطِّلع وطالب عصري تلقى أحدث التدريبات

لا تعد سنوات الدراسة فى كلية الشرطة نزهة بأى حال، فشأنها شأن الدراسة فى الكليات الأخرى، حيث تنتهج معايير صارمة فى تدريباتها، والنظم التعليمية داخلها، مع إبقاء الطالب مطلعاً على المستجدات من حوله فى مصر والعالم.

يتخرج الضباط فى كلية الشرطة بعد دراسة 4 سنوات، ويحصل الخريج على مؤهل ليسانس الحقوق مع دبلوم العلوم الشرطية، خلال السنوات الدراسية الأربع، وفقاً لقانون ولائحة كلية الشرطة رقم 418 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، يخضع الطالب لدراسة العلوم الشرطية والجريمة بجميع أنواعها، مع تدريب عملى فى الفرقة الثانية بمراكز الأمن المركزى وقوات الأمن، وفترة تدريب 20 يوماً فى السنة الثالثة بأحد أقسام الشرطة، وتخضع مناهج الدراسة لمنهج كامل تضعه الأكاديمية فى مجال التعليم والبحث العلمى والتطبيقى والتدريب، بما يتفق مع حاجات الوزارة والتنسيق بين مجالات نشاطها المختلفة بما يحقق تكاملها وإبداء الرأى فى كل ما يتعلق بإعداد الضباط ورفع مستواهم وتدريبهم.

وتتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وانتقال وإيواء الطلبة أثناء الدراسة بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، ويؤدى الطالب بكل سنة دراسية مبلغاً يقدره مجلس الإدارة وتكون الدراسة فى جميع كليات الأكاديمية باللغة العربية، إلى جانب ما يقرره مجلس الإدارة من لغات أجنبية، ويجوز أن يكون تدريس مادة أو أكثر باللغة الأجنبية.

اللواء عبداللطيف: الأكاديمية حريصة على استقطاب الكفاءات لتدريس المواد القانونية والمعاونة بها

وقال اللواء هانى عبداللطيف، مساعد وزير الداخلية، مدير كلية التدريب بالأكاديمية سابقاً، إن الأكاديمية تحرص على استقطاب الكفاءات ممن يشغلون وظائف تدريس المواد القانونية بالأكاديمية، أو وظائف تدريس المواد المعاونة التى تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات المصرية، وأن يكون مستوفياً لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدى المدرسين وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

وتابع «عبداللطيف» قائلاً إنه إذا لم يوجد من تتوافر فيه الشروط المطلوبة جاز التعيين من الخارج وتتبع فى تعيينهم، فى جميع الوظائف، الإجراءات المقررة فى قوانين تنظيم الجامعات المصرية، ويتولى فحص الإنتاج العلمى لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف اللجان المختصة بذلك طبقاً للقوانين المنظمة للجامعات، بناء على طلب رئيس الأكاديمية.

قسم الضباط المتخصصين يقبل خريجي الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة لها

ويشير «عبداللطيف» إلى أن قسم الضباط المتخصصين يقبل خريجى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة لها، وتكون مدة الدراسة بهذا القسم سنة دراسية واحدة، وتشمل مواد الشرطة والتدريب العسكرى والرياضى التى تحددها اللائحة الداخلية.

وتابع: «يتم وضع خريجى قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدمية واحد مع زملائهم خريجى كلية الشرطة، مع حساب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى تخرجوا فيها بنجاح، وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة، وتعتبر سنة الامتياز بكلية الطب وسنة التدريب الإجبارى لخريجى المعهد العالى للعلاج الطبيعى، والمعهد العالى للتمريض سنة دراسية».

ووفقاً للائحة الداخلية للأكاديمية يخضع طلبة كلية الشرطة لقانون الأحكام العسكرية فى حدود أحكام هذا القانون، ويتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية تُشكل بقرار من رئيس الأكاديمية سنوياً، ويمثل الادعاء ضابط يختاره رئيس الأكاديمية سنوياً. وللطالب أن يختار أحد ضباط الأكاديمية ليتولى الدفاع عنه أمام المحكمة، ويصدق رئيس الأكاديمية على أحكام هذه المحكمة، وتحدد اللائحة الداخلية الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على طلاب الأكاديمية وسلطة توقيعها، ولا يعتبر طالب كلية الشرطة ناجحاً إلا إذا نجح فى امتحان المواد القانونية، طبقاً لما هو مقرر فى اللائحة الداخلية لكلية الحقوق، ونجح كذلك فى مواد الشرطة والتدريب العسكرى طبقاً لما تقرره اللائحة الداخلية للأكاديمية.