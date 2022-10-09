«الدراسات العليا».. أول كلية أفريقيًا وعربيًا تمنح «الماجستير والدكتوراه» في علوم الشرطة

كلية الدراسات العليا هى أحد مكونات أكاديمية الشرطة، تواكب تأسيسها مع تأسيس أكاديمية الشرطة بموجب القانون 91 لسنة 1975 تحت مسمى «كلية الدراسات العليا والبحوث»، ثم صدر القانون 129 لسنة 1981 وتم تعديل مسمى الكلية إلى المسمى الحالى «كلية الدراسات العليا»، وتُعتبر أول كلية فى المنطقة العربية والشرق الأوسط متخصصة فى الدراسات العليا لعلوم الشرطة، وأول كلية فى أفريقيا والوطن العربى تمنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه.

إنشاء كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة له عدة أهداف، تلخصت فى إعداد الكوادر العلمية من الضباط الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه فى علوم الشرطة كنواة لهيئة تدريس المواد الشرطية فى المؤسسات العلمية والأمنية وتأصيل العلوم الشرطية فى كافة المجالات العلمية.

وكان من بين الأهداف إعداد القادة العلميين القادرين على مواجهة المشكلات بأسلوب علمى للمساهمة فى دراسة مشكلات العمل الشرطى واقتراح الحلول العلمية المناسبة لها من خلال الدراسات والأبحاث والمؤتمرات العلمية وتحقيق التعاون والتنسيق العلمى مع كليات الأكاديمية والجامعات ومراكز الأبحاث على المستويين الوطنى والدولى.

ووفقاً لقانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1971 فإنه يلزم للدراسة بهذه الكلية توافر الشروط التى يحددها وزير الداخلية، ويكون نظام الدراسة بالكلية وتحديد مدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره فى ضوء النظم التى تتبعها أقسام الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وتشمل الدراسة إحدى مجموعات مواد علوم الشرطة على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية للأكاديمية، ويُمنح الناجح فى كل مجموعة دبلوم التخصص فى هذه المجموعة.

ويمنح مجلس إدارة الأكاديمية درجة الماجستير فى علوم الشرطة لمن يحصل على دبلومتين من الدبلومات المشار إليها فى المادة السابقة أو على إحدى هذه الدبلومات، ودبلوم فى الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها، والتى يقرر مجلس الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة، وذلك وفقاً للنظام والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية.

ويأتى دور كلية التدريب والتنمية لتكملة هذه الأهداف، حيث تتولى هذه الكلية الدراسات التدريبية والتطبيقية لضباط الشرطة لزيادة الخبرة النظرية أو التطبيقية ورفع مستوى الأداء فى فرع أو أكثر من فروع من مواد الشرطة التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية، وتحدد مواد الدراسة وبرامجها ومدتها ونظام الامتحان والنجاح فيها.

تنفيذ التدريب العملي للضباط لرفع كفاءتهم وأدائهم

وتتولى الكلية التدريب العملى لضباط الشرطة لرفع مستوى كفايتهم وأدائهم، سواء فى مواد الشرطة أو المواد العسكرية أو الرياضية أو غيرها، وتحدد اللائحة الداخلية برامج التدريب ونظمه ومدده وشروط القبول به، وتقدير مستوى الكفاية فيه أو نظام الامتحان.

«عبدالعظيم»: تقدم 9 دبلومات

وقال اللواء عادل عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية السابق، إن كلية الدراسات العليا تمنح 9 دبلومات دراسية هى: «إدارة الشرطة، العلوم الجنائية، الأمن العام، إدارة الأزمات والكوارث، تنمية الموارد البشرية، مكافحة الجرائم المعلوماتية، الإعلام وحقوق الإنسان، التواصل المجتمعى، مكافحة التطرف والإرهاب».

الدكتوراه تشرف عليها لجنة من أساتذة الجامعات

وأضاف أنه وفقاً للائحة الكلية تكون مدة الدراسة بالدبلوم سنة واحدة، ويُعتبر الخريج حاصلاً على الماجستير عندما يحصل على دبلومتين من الدبلومات، ويُعتبر مؤهلاً للتسجيل لدرجة الدكتوراه عقب اجتياز امتحان تأهيلى يُعقد مرتين (مارس وأكتوبر من كل عام) لهذا الغرض أمام لجنة مُشكّلة من أساتذة من الجامعات المصرية وأكاديمية الشرطة، وتتم الدراسة بالكلية بنظامى التفرغ فى الفترة الصباحية وعدم التفرغ فى الفترة المسائية، ويتقدم لها ضباط الشرطة المصريون والوافدون من الدول العربية.

وأضاف الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، أن كلية الدراسات العليا فى أكاديمية الشرطة تحرص فى مناهجها وطرق التعليم بها على عدة مسارات متوازنة ومتكاملة تمثل متطلبات إعداد وتأهيل أجيال من ضباط الشرطة مسلحين بالعلم والمعرفة، ما أوجب على كلية الدراسات العليا، من خلال أكاديمية الشرطة، أن تسعى إلى تحقيق الأهداف المخططة للتعليم والتعلم بما يمكّنها من مقابلة توقعات الضباط الدارسين والراغبين فى الدراسة بها، وهو الأمر الذى تطلَّب تبنِّى معايير معتمدة من الهيئـة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يتعلق بقدرة الكلية المؤسسية، وهو ما تحقق بالفعل.

وقال «الفقى» إن دور كلية الدراسات العليا يتمثل فى دفع حركة الدراسات الأمنية والبحث العلمى من خلال دراسة القضايا التى تعترى مسيرة أداء القطاعات الأمنية وطرح الحلول العلمية لها وتحقيق شعارها «العلم للأمن» من خلال توظيف كافة معطيات العلم لخدمة أغراض الأمن.