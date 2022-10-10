رئيس أكاديمية الشرطة يرحب بـ«السيسي»: مرحبا بك بين أبنائك قائدا وقدوة

قال اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، إنّ هذا اليوم يتجدد كل عام، للاحتفال بتخريج نخبة فتيّة من أبناء مصر في هذا الصرح العلمي العريق، يقفون أمام رئيس الجمهورية جندا أوفياء، مقدرين عظم التشريف للحفل للمشاركة بحفل تخرجهم، ويسترجعون أمام أعينهم طيفا من الذكريات، بدأت بحلم راودهم أطفالا بأن يكونوا ضباطا مدافعين عن مقدرات الوطن، غايتهم تحقيق الأمن والأمان وحماية شعب مصر العظيم ومقدراته، مضيفا: «مرحبا بك سيادة الرئيس بين أبنائك قائدا وقدوة ركنا ركينا للعطاء والتضحيات».

حفل تخريج طلاب كلية الشرطة 2022

وأضاف مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الأكاديمية تسير وفق استراتيجية جادة محددة الأهداف واضحة المقاصد، غايتها مواكبة ركب التقدم بشتى المجالات، لافتا إلى الانتهاء من تطوير مجمع التطوير التكتيكي بكلية الشرطة الذي يضم العديد من الميادين التدريبية التي تم ربطها جميعا بمركز للتحكم والسيطرة، وتزويده بأحدث الوسائل التكنولوجيا بما يكفل متابعة وتوجيه المتدربين في آن واحد بجميع الميادين وصولا لنتائج متميزة.