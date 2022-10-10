الزمالك يسابق الزمن لحسم صفقة عمرو السيسي قبل غلق باب القيد

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أنّ إدارة النادي تسابق الزمن من أجل إنهاء صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر، خلال تصريحاته لـ«الوطن سبورت»، أنّ إدارة القلعة البيضاء ما زالت تكثّف المفاوضات مع إدارة نادي طلائع الجيش، لضم عمرو السيسي لاعب الوسط، خاصة أنّ الساعات القليلة الماضية شهدت انفراجة في المفاوضات، ويتبقى بعض الرتوش الأخيرة.

وأشار إلى أنّ إدارة نادي طلائع الجيش قد تحصل على 20 مليون جنيه، حتى ينتقل عمرو السيسي بشكل رسمي، ويرتدي القميص الأبيض في الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا