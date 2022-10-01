جلسة بين إدارة الزمالك ومسؤولي وادي دجلة غدا لحسم صفقة يوسف حسن

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، جلسة مع مسؤولي نادي وادي دجلة، غدا الأحد؛ من أجل حسم صفقة المهاجم الشاب يوسف حسن، الذي تسعى إدارة النادي الأبيض لحسم التعاقد معه بعد الحصول على توقيعه.

وكشف مصدر داخل النادي الأبيض لـ«الوطن سبورت»، عن أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، منح الضوء الأخضر للإدارة، لحسم صفقة يوسف حسن، باعتباره أنه يجيد اللعب بمركزي الجناح والمهاجم الصريح، ومن ثم تواجده سيكون إضافة للفريق خاصة أنه في سن صغيرة.

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