ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو هيروين في كفر الشيخ.. هارب من 6 سنوات سجن

تمكنت مباحث قسم شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط عاطل له معلومات جنائية وبحوزته 500 جرام من مخدر الهيروين، إضافة إلى سلاح ناري وأعيرة، وذلك أثناء قيامة باستقلال مركبة «توك توك».

ملابسات الواقعة

وكان اللواء خالد عبدالسلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد رصد عناصر من الشرطة السريين بنطاق دائر قسم شرطة دسوق، لقيام شخص من أصحاب المعلومات الجنائية بالترويج لمخدر الهيروين علي عملائه من راغبي التعاطي، وعل الفور تم إعداد خطة أمنية محكمة لإلقاء القبض على الشخص متلبساً أثناء قيامه بالترويج، وبحوزته كمية تزن 500 جرام من مخدر الهيروين وسلاح ناري روسي الصنع، وطلقات نارية لذات السلاح المضبوط.

المتهم مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن

وتبين أن المتهم يدعى «م. ر»، وأنه مقيم بمدينة دسوق، ومن أصحاب المعلومات الجنائية، ومطلوب ضبطه في واقعة جناية مخدرات ومحكوم عليه فيها بـ6 سنوات سجن، وحرر المحضر رقم 12242 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة دسوق، وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

من جانبه، قال حسام عابد، محامي، إن العقوبة الجنائية لحيازة مخدر الهيروين بغرض الاتجار، وبما استدلت عليه التحريات والموضوعية الجنائية لملابسات القضية، تكون العقوبة بالسجن المؤبد.