حبس عاطل وموظف ضبط بحوزتهما مواد مخدرة قبل ترويجها في القليوبية

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية بحبس عاطل وموظف 4 أيام على ذمة التحقيق، إذ جرى ضبطهما قبل ترويجهما كمية من المخدرات في نطاق مركزي القناطر وشبين القناطر في محافظة القليوبية، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعتين وجرى تحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بها.

ضبط مخدرات بحوزة عاطل في القناطر

كانت أجهزة أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط عاطل بالقناطر الخيرية لاتهامه بالاتجار بالمخدرات وبحوزته كمية من المواد المخدرة، الهيروين والحشيش وسلاح ناري، وسلاح أبيض.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد شريف الدخاخني مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام عاطل باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاحين ناري وأبيض.

تمكن ضباط مباحث المركز بقيادة الرائد محمد رفعت أبوسريع من ضبط المتهم ويدعى «م م م» 35 سنة عاطل مقيم دائرة المركز وبحوزته كمية من المواد المخدرة الهيروين والحشيش وسلاح ناري فرد خرطوش وسلاح أبيض.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والسلاحين الأبيض والناري للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط موظف بحوزته مخدرات في شبين القناطر

في شبين القناطر تمكن رجال مباحث المركز من القبض على موظف بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وكانت معلومات سرية قد وردت بحيازة موظف لكمية من المواد المخدرة بدائرة المركز، وعقب استئذان النيابة العامة وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضبط مباحث المركز من ضبط ع ك موظف وبحوزته كمية 3 فرش من نبات الحشيش المخدر وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وحول العقوبة القانونية في حيازة المخدرات، قال عماد قزامل المحامي بالقليوبية وعضو نقابة المحامين لـ«الوطن»، إن المادتين 33 و34 حددتا عقوبة الاتجار في المخدرات بالسجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد والإعدام إذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة.