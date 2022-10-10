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الطيب وتواضروس ومنصور يحضرون حفل تخريج طلاب كلية الشرطة 2022

كتب:

محمد عزالدين
10:39 ص | الإثنين 10 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يشهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعددا من الشخصيات العامة ورموز الدولة، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة 2022

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل قبل قليل، إلى مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الأول، لحضور حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة.

وفور وصوله، تمّ عزف النشيد الوطني من الفرقة الموسيقية، وأدى حرس الشرف التحية العسكرية للرئيس السيسي.

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