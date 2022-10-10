لأول مرة.. عرض لطالبات الشرطة على الأبراج في حفل تخرج دفعة 2022

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، وقدم الطلاب عروضا قتالية أمام الرئيس، إضافة إلى عروض ميدان الجبال، حيث تشارك طالبات الكلية لأول مرة على برجين «الأول والسابع»، وينفذن استعراض مهارات النزول السريع بوضعية الانبطاح المائل، وعلى البرج الرابع الأوسط قدمت الطالبات بيانا عمليا غير نمطي لاقتحام منشأة تتكون من 10 طوابق بارتفاع يتجاوز 28 مترا مستخدمات الأوضاع المختلفة للحبال والنزول السريع والنزول بالرأس.

وقدم الطلاب أمام الرئيس عرضا للتشكيلات العنكبوتية، وعروض الكفاءة القتالية وكمال الأجسام، وجر مدرعة «الشربا»، بالحبل والتي تزن 10 أطنان، من قبل طلاب الكلية.

واستعرض الطلاب مهارات الرماية بأوضاع غير تقليدية، وعرض التحركات التكتيكية بالسلاح، وتنفيذ الطالبات بعض المهام الخاصة، ونزول الطالبات من المركبات أثناء الحركة.