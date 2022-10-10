وزير الإنتاج الحربي يوجّه بالنهوض بمستوى المرأة العاملة في القطاع

وجّه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمتابعة الإدارة العامة لشؤون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، دورها في النهوض بمستوى المرأة العاملة في القطاع وحل المشكلات التي تواجهها.

مقترحات السيدات للنهوض ببيئة العمل

والتقت أمل عبدالخالق، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة، ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، السيدات العاملات بشركة حلوان للمسبوكات «مصنع 9 الحربي»، حيث شهد اللقاء الاستماع لمقترحات العاملات بالشركة للنهوض ببيئة العمل، وتشجيعهن على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لرفعة شأن الشركة والإنتاج الحربي بشكل عام.

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنّ اللقاء يأتي في ضوء المساندة المستمرة التي تتلقاها المرأة العاملة في قطاع الإنتاج الحربي لدعمها والاهتمام بشؤونها ورفع الروح المعنوية لها.