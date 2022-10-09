«الإنتاج الحربي» تنظم ندوة دينية للعاملين في الشركات والوحدات التابعة

نظمت الإدارة العامة لشؤون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي، ندوةً دينية بعنوان «تربية الأبناء في الإسلام ورعايتهم في سن المراهقة»، وذلك بقطاع التدريب التابع للوزارة بالسلام.

ندوات توعوية للعاملين بـ«الإنتاج الحربي»

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية للعاملين بمختلف الشركات والوحدات التابعة.

موضوعات الندوة

وأوضحت أمل عبدالخالق، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، أنّ الندوة حضرها عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وحاضر بها فضيلة الشيخ هانيء محمد عباس سويد، الذي تحدّث عن أهمية التحلي بالحكمة خلال نصح اليافعين ومعاونتهم على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية، وتوجيهها لخدمة المجتمع، وتحرّي البيئة الصالحة التي يختلط بها الأبناء، وضرورة التزام الأب والأم بالقيّم التي يدعون أبنائهم للتحلي بها، متابعا أنّ ذلك ينعكس بالإيجاب على الأسرة وعلى المجتمع ككل.

بدوره، صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ الوزارة حريصة على تنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربي وذلك في مختلف مجالات المعرفة (دينية – صحية – اجتماعية)، تنفيذا لتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بهدف تنمية قدرات العاملين فكريا وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ونشر الوعي الثقافي لهم في مختلف المجالات.