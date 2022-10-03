وزير الإنتاج الحربي يهنئ العاملين بذكرى النصر: استلهموا روح أكتوبر

هنأ المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، العاملين في الإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر السادس من أكتوبر والمولد النبوى الشريف، خلال لقاء بهم في ديوان عام الوزارة وحضر اللقاء عدد من القيادات بالوزارة.

تعزيز الاستقرار وتطوير العمل

وأعرب الوزير محمد صلاح، عن أمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبات على العاملين بالإنتاج الحربي وأسرهم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، كما وجّه التحية والتقدير لجميع العاملين بالإنتاج الحربي على جهودهم المتميزة وعملهم الدؤوب لتطوير قطاع الإنتاج الحربي وإرساء وتعزيز دعائم الاستقرار بالدولة.

روح أكتوبر تهيّمن على الجميع

واشار وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال اللقاء، إلى أنّ روح أكتوبر تهيمن على الجميع، وعلينا أن نستلهم منها روح الانتصار والعزيمة التي حققت النصر في وقت كان يعتقد الجميع أنّ الانتصار مستحيلًا، مضيفا: «حققنا المستحيلات وانتصرنا ونجحنا في استرداد جميع أراضينا، وعلينا جميعا أن نعمل بهذه الروح خلال الفترة المقبلة، والتحلى بأخلاق (سيد الورى) النبي محمد صل الله عليه وسلم».

ودعا الوزير محمد صلاح، جميع العاملين إلى بذل المزيد من العمل والجهد للوفاء برسالة الإنتاج الحربي النبيلة المتمثلة في تلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات، وتعزيز مسيرة التنمية والمشاركة في بناء حاضر ومستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر، من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة للمشاركة في مختلف المشروعات التي تخدم المواطن المصري.

من جانبه، أكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ الوزارة حريصة كل الحرص على تقديم الدعم المعنوى للعاملين بمختلف المناسبات إيمانا منها بأنّ رفعة شأن الإنتاج الحربي لن تتحقق إلا بسواعد أبنائه العاملين المخلصين، ليظل قلعة الصناعة العسكرية في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.