«الصناعات الهندسية»: لجنة للمشروعات الصغيرة تستهدف ضم القطاع غير الرسمي

أقرت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات برئاسة محمد المهندس، إنشاء شعبة جديدة لبناء السفن بقيادة اللواء إبراهيم جابر وفصل الشعبة الجديدة عن شعبة وسائل النقل.

وقالت الغرفة في بيان اليوم إن مجلس الإدارة وافق على تشكيل الشعبة بعد تسجيل الأعضاء المستوفين للشروط ومخاطبة مجلس إدارة اتحاد الصناعات للموافقة على تشكيل الشعبة.

دعوة لضم القطاع غير الرسمي

من جانبها دعت المهندسة شيماء عليبة، عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى تأسيس لجنة لضم القطاع غير الرسمي للدخول تحت مظلة الغرفة ووافق مجلس الإدارة على تأسيس اللجنة وتتولي رئاستها المهندسة شيماء عليبة .

وقدم المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة الغرفة، عرضا لمشروع تأسيس لجنة الصناعات الصغيرة بالغرفة، وقامت شيماء عليبة وعبد الصادق أحمد بشرح وافي لخطة عمل اللجنة، ووافق مجلس الإدارة على إنشاء لجنة الصناعات الصغيرة برئاسة المهندس عبد الواحد شوقي واعتماد المشروع المقدم لها.

وحدة لتقديم خدمات التعليم المزدوج

وعرض المهندس عبد الصادق أحمد مستشار الغرفة مشروع إنشاء وحدة لتقديم خدمات التعليم المزدوج والإشراف على تدريب طلاب مركز تميز بالشركات ووافق مجلس الإدارة على تشكيل وحدة تقديم خدمات التعليم المزدوج بالغرفة.

شارك في الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من المهندس محمد داوود والمهندس بسيم يوسف والمهندس عمرو أبو فريخة والمهندسة شيماء عليبة والمهندسة رشا مجدي الكردي والمهندس محمد العايدي والمحاسب طارق عابدين والمحاسب كامل حجازي مدير الغرفة والمهندس عبد الصادق أحمد مستشار الغرفة ومن وزارة الصناعة المهندس عبد الناصر سليم.