«الصناعات الهندسية»: مصر لديها فرصة لإنتاج السيارات الكهربائية.. نمتلك الإمكانات

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الصناعة الهندسية بشكل عام هي ملف شائك وله أهمية كبرى في توفير منتجات صديقة للبيئة ومساعدة على تنمية الاقتصاد الأخضر من خلال «السيارات الكهربائية» أو الدراجات أو «الاسكوتر الكهربائي».

وأضاف أن وسائل النقل التي تعمل بالطاقة النظيفة أصبحت اتجاهًا عالميا لتقليل التكلفة وتخفيض الإنفاق واستهلاك الطاقة التي تؤدي لانبعاثات ملوثة للبيئة.

فرصة مصر في تصنيع السيارات الكهربائية

وأوضح «الصياد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية «DMC»، أن صناعة السيارات الكهربائية أسهل بكثير من صناعة السيارات التي تعمل بالوقود المعتاد، إذ إن مصر لديها فرصة كبيرة لأن تكون من الدول الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، خاصة أن لدينا الإمكانية لإنتاج أجزاء كثيرة منها محلي.

تكلفة تشغيل السيارات الكهربائية أقل بـ50%

وأشار شريف الصياد، إلى أن تكلفة الوقود المستهلك في السيارة هو العامل المشجع للمواطن على استخدام السيارات الكهربائية بدلا من البنزين، موضحًا أن السيارات الكهربائية أغلى بـ20% من ثمن السيارات التي تعمل بالبنزين ولكن تكلفة تشغيلها أقل بنسبة 50% من مثيلتها التي تعمل بالبنزين، ولا توجد مصروفات صيانة دورية للسيارات الكهربائية.

أوروبا ستتوقف عن إنتاج سيارات البنزين بحلول 2030

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنه في خلال الـ5 سنوات القادمة سيكون سعر السيارات الكهربائية هو نفس سعر إنتاج السيارات التي تعمل بالبنزين، بما يؤكد أن المواطن يتجه للسيارات الكهربائية لأنها الأقل في تكلفة التشغيل، موضحًا أن الدول الأوروبية ستتوقف عن إنتاج سيارات البنزين بحلول 2030، بما يعني أن سعر سيارات البنزين سيرتفع بشكل كبير نظرًا لقلة المعروض.