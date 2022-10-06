اتحاد الصناعات: 2.44 مليار دولار قيمة الصادرات الهندسية منذ بداية 2022

طالب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بوضع استراتيجية تخص الصناعات الهندسية تضمن مساندتها ودعمها تزامنًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميق التصنيع المحلى.

وأضاف الشاهد في تصريحات صحفية اليوم، أن الصناعات الهندسية تعد من أهم الصناعات التي يجب توفير سياسة تحفيزية لها خلال الفترة المقبلة باعتبارها من الصناعات ذات القيمة المضافة التي ترتكز على المكون المعرفي والتكنولوجي، وبناء فرص كبيرة لتعميق التصنيع محليا من خلال مكونات إنتاج محلية الصنع وهو ما يتطلب ربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبيرة لتحقيق التكامل من خلال خطة واضحة.

المجلس التصديري للصناعات الهندسية

وقال الشاهد إنه وفقا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بلغت صادرات القطاع نحو 2.44 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالي بنمو 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن نمو الصناعات الهندسية لا يتوقف عليه زيادة الصادرات فقط وإنما يترتب عليه تغطية السوق المحلية الذي يزيد عدد سكانه عن 104 ملايين نسمة، وتوفير العملة الصعبة ليس فقط من خلال الصادرات وإنما أيضا تقليل الواردات.

اتحاد الصناعات المصرية

وبحسب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، فإن الصناعات الهندسية للأجهزة المنزلية تحقق طفرات نمو عالية إذ بلغت معدلات نمو صادراتها نحو 31% وهي نسبة مرتفعة للغاية وتكشف عن الفرص الكبيرة للنمو في هذا القطاع، مشيرا إلى أن الصادرات الهندسية المصرية تجد رواجا في أسواق الدول الأوروبية المتقدمة مثل دول أوروبا الغربية أو وسطها وكذلك الدول العربية ودول شمال أفريقيا.

فتح أسواق في دول أفريقيا

وطالب الشاهد بضرورة العمل على فتح أسواق لها في دول أفريقيا جنوب الصحراء، خاصة دول شرق أفريقيا التي ترتبط مع مصر باتفاقية الكوميسا، مؤكدا أن دعم سياسات التحفيز لهذه الصناعة سيرفع نسبة المكون المحلي بها مما يزيد من القيمة المضافة لهذه الصناعة الاستراتيجية خاصة مع توافر العقول المصرية القادرة على استيعاب التكنولوجيا، كما أن وجود سياسات تحفيزية لهذه الصناعة سيجذب الشركات الأجنبية العملاقة للعمل بالسوق المصري.