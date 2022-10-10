«مودرن دبلوماسي»: جنوب آسيا أصبحت أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ

ذكر موقع «مودرن دبلوماسي»، أن منطقة جنوب آسيا أصبحت شديدة التأثر بتغير المناخ، وشمل ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وهطول أمطار غير معتادة، وحوادث ناجمة عن ظروف جوية متطرفة، وزيادة الفيضانات وذوبان الأنهار الجليدية، وتابع الموقع أنه من المتوقع أن يصبح جنوب آسيا أكثر المناطق تأثراً بتغير المناخ والاحترار العالمي بسبب البيئة الجيوفيزيائية بالإضافة إلى التخلف الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي للسكان.

الملايين يتحملون عبء كوارث تغير المناخ

وتابع تقرير الموقع الأمريكي أن هناك الملايين من الناس يتحملون عبء هذه الكوارث الناتجة عن تغير المناخ، بسبب الاعتماد على القطاعات ذات الحساسية للمناخ مثل الغابات، وأنشطة صيد الأسماك والزراعة لتلبية احتياجاتهم اليومية، كما أن ذلك التغير يؤثر على التنوع البيولوجي، وصحة الإنسان، والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والإنتاج الزراعي، فضلاً عن المناطق الساحلية التي ستعرض للخطر مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الهجرات، وبالتالي تصعيد الضغوط على المدن الكبيرة.

تغير التضاريس وتآكل الشواطئ

وأضاف التقرير أن الزيادة في الفيضانات والعواصف والفيضانات وهطول الأمطار وارتفاع مستوى سطح البحر إلى جانب الأنشطة الأنثروبولوجية هي أسباب تدهور البيئة في منطقة جنوب آسيا، وخاصة مناطق المراعي التي تركز على أنشطة الرعي بشكل مفرط والأراضي الساحلية، وأوضح أن 26.5 في المائة من الخط الساحلي مُعرض للتآكل في الهند، بحوالي 450 هكتارًا من الأراضي الضخمة على أساس سنوي، كما أن الخط الساحلي لسريلانكا يلعب دورا هاما في تعرية الأراضي في مناطق محددة، في حين أن الدول التي تحتوي مساحتها على مناطق جبلية معرضة للانهيارات الأرضية المتكررة، حيث تواجه المجتمعات الجبلية في الهند وبوتان ونيبال الانهيارات الأرضية بانتظام، وبالتالي تتضرر الاقتصادات والزراعة وتضييق آفاق سبل العيش، وخاصة في الجانب الريفي بجنوب آسيا.