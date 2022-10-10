ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في فنزويلا لـ 25 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية القوية التي تعرض لها «ولاية أراجوا» الفنزويلية إلى 25 شخصا.

وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أعلن في وقت سابق أن «لاس تيخرياس» بـ«ولاية أراجوا»، منطقة كوارث طبيعية، كما اعلنت البلاد، الحداد لمدة 3 أيام على ضحايا المأساة.

وزير الداخلية الفنزويلي: فقدان 52 شخصا

وقال وزير الداخلية والعدل والسلام الفنزويلي ريميجيو سيبالوس، إلى فقدان 52 آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وشارك حوالى 1200 من أفراد الجيش الفنزويلي، وعمال الإنقاذ في عمليات البحث والإغاثة، بعد الفيضانات القوية التى حدثت، أمس الأحد، التي دمرت المباني السكنية والمنشآت التجارية أو غمرت المياه في منطقة الكارثة.

وأسفرت الفيضانات والانهيارات الأرضية عن تعطل إمدادات الكهرباء، فيما أجلت السلطات الفنزويلية، سكان المناطق المتضررة إلى ملاجئ مؤقتة.