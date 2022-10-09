إدارة تغير المناخ: نحشد جهودنا لإنجاح COP 27.. واجتماعات مستمرة لتقريب وجهات النظر

قال السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة وكبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، إنه يجري حشد جهودنا لإنجاح المؤتمر، ولكن نجاحه في المقام الأول يعتمد على الدول الأطراف الموجودة والمؤتمر بصورته الأوسع التي تتضمن القطاع الخاص وجهات التمويل الدولية وعدد من أصحاب المصلحة.

اجتماعات تفاوضية تهدف إلى تقريب وجهات النظر

وأضاف مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، مع أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أنه على المستوى التفاوضي كان هناك حشد شديد جد، إذ جرى عقد 4 أو 5 اجتماعات وزارية منذ بداية هذا العام، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات التفاوضية وكلها تهدف إلى تقريب وجهات النظر في آليات التنفيذ.

التحول من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ أصعب شيء

وأشار «نصر»، إلى أن التحول من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ أصعب شيء، وهو ما يتم العمل عليه في عدد من المستويات، حيث تم وضع تصور من فريق الرئاسة المصرية منذ البداية بأن يتم التعامل على أكثر من مستوى في ضوء أهمية وتعقد وتشابك ملف المناخ.