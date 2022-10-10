«الصندل راح والبوت رجع».. اعرفي موضة الأحذية في شتاء 2022 بالإسكندرية

في كل موسم تتغير موضة الأحذية الخاصة بالسيدات، وفي شتاء عام 2022، عادت موضة الـ«بوت»، مرة أخرى بعدما حل مكانها الـ«صندل»، العام الماضي، ولم تقتصر التغيرات بالإسكندرية على طقسها فقط بل صحبها أيضا تغيرات في الأسواق من بيع الصنادل والبلارينا الخفيفة الى بيع البوت والأحذية المغلقة كليا.

وشهد سوق الأحذية والجلود بالإسكندرية تغييرا كبيرا هذه الأيام بعدما كانت «الصنادل» تكتسح رفوف المحلات جاء الشتاء ليستولى البوت والكوتش والأحذية الثقيلة على مكانها لتتغلب على مياه الأمطار.

المنشية محطة الرمل أشهر مناطق بيع الأحذية في الإسكندرية

وومن بين موديلات الأحذية التي تقبل السيدات والفتيات على شرائها «البوت»، وفق أنور أبو الخير، رئيس شعبة الأحذية والجلود بالإسكندرية، أن سوق الأحذية والجلود بالإسكندرية يحتوي على أقدم محلات الأحذية بمنطقة المنشية، ومحطة الرمل، والإبراهيمية والتي تشهد تغيرات من موسم لأخر سواء في الموضة المنتشرة أو الأسعار.

موسم بيع الأحذية يبدأ في أول نوفمبر

أول نوفمبر من كل عام، يكن شاهدا على زيادة الإقبال على بيع الأحذية الشتوي وفق حديث «أبو الخير» لـ«الوطن»: بيع الأحذية الشتوية يكثر في أول شهر نوفمبر حيث بداية فصل الشتاء وانتشار الأمطار كما يكثر البيع أيضا قبيل يوم 7 من شهر يناير نسبة لأعياد الأقباط.

تفاوت أسعار الأحذية في محلات الإسكندرية

تفاوت كبير تشهده الأسعار بين موسم الشتاء الماضي والعام الحالي بسبب تفاوت قيمة الجلود وتكاليف الاستيراد بعدد من المناطق مثل المنشية ومحطة الرمل والتي تشتهر بمحلات بيع الأحذية لتناسب جميع الأذواق وجميع فئات المجتمع، وفق رئيس شعبة الأحذية والجلود بالإسكندرية: «بيبقى فيه تفاوت لكن ابحثي عن أناقتك واعرفي الموضة بنفسك».