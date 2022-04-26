تفاصيل حريق سوق المنشية بالإسكندرية اليوم.. خسائر كبيرة وإخلاء عقارين

حالة من الحزن سيطرت على أهالى المنشية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بعد اندلاع حريق هائل داخل 5 محال تجارية، قبل أن تمتد النيران إلى 5 محال أخرى في شارع ابن سينا بسوق الورق، حيث أسفر عن إصابة 10 مواطنين، وسط تساؤلات عن مزيد من المعلومات بخصوص تفاصيل حريق سوق المنشية بالإسكندرية اليوم.

تفاصيل حريق سوق المنشية بالإسكندرية اليوم

تفاصيل حريق سوق المنشية بالإسكندرية اليوم، الذي تسبب في إصابة 10 أشخاص، إثر اندلاع النيران بشكل هائل، في عدد من المحال التجارية بسوق المنشية في حي الجمرك وسط الإسكندرية، حيث تم إسعاف 5 مواطنين بشكلٍ فوري، ونُقل 5 آخرون إلى مستشفى الأميري، فيما واصلت قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد النيران.

حزن بين عمال محال المنشية

أصاب الحريق عمال وبائعي المحال التجارية، بحالة من الحزن الشديد، خاصة بعد احتراق البضاعة قبل أيام من عيد الفطر المبارك، والتسبب في خسائر البضاعة بالكامل، التي كانت تتضمن لعب أطفال وورق ومستلزمات مدارس.

كان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقي إخطارًا من قسم شرطة المنشية، بورود إخطارٍ من غرفة العمليات بنشوب حريق في عقارين بمنطقة المنشية، وعدد من المحلات التجارية في شارع ابن سينا دائرة قسم المنشية.

قوات الحماية تسيطر على الحريق

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، وتم القيام بعملية التبريد لمنع اندلاع الحريق مرة أخرى، بعدما انتقل ضباط قسم شرطة المنشية على الفور، وتم الدفع بمعدات الحماية المدنية، والإسعاف إلى موقع الحريق، كما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء.

إخلاء عقارين من السكان

تفاصيل حريق سوق المنشية بالإسكندرية اليوم، لم تنته عند السيطرة على النيران، إذ قرر حي الجمرك، إخلاء عقارين من السكان، بعد امتداد الحريق لهما، وأُخلي السوق، وفصل التيار الكهربائي عن المنطقة، وجرى التعامل مع الحادث.