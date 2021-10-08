زحام شديد في سوق المنشية بالإسكندرية قبل ساعات من بدء الدراسة (صور)

يشهد سوق المنشية في الإسكندرية، زحاما شديدا قبل ساعات من انطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد 2021-2022، حيث يتجه الطلاب وأولياء الأمور، لشراء المستلزمات المدرسية قبل بداية العام الدراسي والشنط المدرسية وكافة الأدوات المدرسية، حيث تزاحم أهالي المدينة في محاولة لإنهاء كافة مستلزمات الشراء، وطلبات المدارس، بالتزامن مع قرار وزير التربية والتعليم بالحضور الإلزامي لجميع الطلاب في المراحل التعليمية.

زحام بسوق المنشية بالإسكندرية قبل الدراسة

وقال أحمد سعد، أحد بائعي المستلزمات المدرسية في المنشية بالإسكندرية، إن الإقبال هذا العام أكثر من العام الماضي، حيث بسبب الحضور الإلزامي للطلاب والطالبات يتم شراء الكثير من الأدوات المدرسية من قبل أولياء الأمور، لافتا إلى أن عملية الشراء مستمرة حتى الأسبوع الأول من الدراسة، خاصة مع قيام أولياء الأمور بتجميع طلبات المدارس ثم شراؤها.

محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة والتطهير في المدارس

وفي سياق آخر، كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والمختصين، بتكثيف حملات نظافة الشوارع والزراعات وتطهير صناديق القمامة بمحيط المدارس بأحياء الثغر، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة صحية لأبنائنا الطلاب.

وبدأت الأحياء برش بالمدارس وتطهيرها من أجل استقبال الطلاب بالعام الدراسي الأول الجديد.

فيما استعدت محافظة الإسكندرية من خلال إدخال 52 مدرسة جديدة في مدينة الإسكندرية، التي جاءت بتكلفة إجمالية تقدر بـ381 مليون و244 ألف جنيه، في 7 أحياء بالمحافظة هي (المنتزه، وشرق، ووسط، والعجمي، وغرب، والعامرية، وبرج العرب)، بإجمالي 997 فصلًا.