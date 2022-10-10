صرف دفعة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد الفوري» لشركات التصدير

قالت وزارة التجارة والصناعة إنّ الدفعة الثانية من المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمتأخرات دعم الصادرات سيتم صرفها خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، في بيان اليوم، إنّ صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات صرف لعدد 684 شركة بإجمالي مساندة 5.4 مليار جنيه، وبصافي مساندة 4.3 مليار جنيه بعد خصم نسب التعجيل والمديونيات، مشيراً إلى أن عدد الشركات التي استفادت خلال هذه الدفعة بلغ 967 شركة.

رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات

وقال الوزير إنّ سداد هذه الدفعة من المستحقات يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعي الصناعة والتصدير، مشيراً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق يمثل عامل رئيسي في زيادة القدرات الإنتاجية للشركات المصدرة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعاني منها دول العالم حالياً.

استفادة كافة القطاعات

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن هذه الدفعة استفاد منها كافة القطاعات التصديرية المستفيدة من برامج المساندة.

وكانت وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك أطلقت مبادرة السداد الفوري، وهي مبادرة تتيح سداد نسبة 85% عن مشحونات الصادرات حتى 30-6-2021 ونسبة 92% عن مشحونات الصادرات اعتبارا من 1-7-2021 من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.