«تصديري الملابس» يُطالب بسرعة صرف المستحقات المتأخرة من «دعم الصادرات»

طالب المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بصرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة في برنامج دعم الصادرات، في ظل تأخر صندوق تنمية الصادرات في الصرف للشركات والمصانع، وقال المجلس في بيان صحفي، اليوم، إن تأخر صرف الدعم يضع عبئاً على المصانع في توفير السيولة اللازمة لعمليات التشغيل.

دعم الصادرات وتأمين عملية التشغيل

وأكد المجلس التصديري للملابس في بيانه، أن صرف المساندة التصديرية في ظل هذه الظروف يدعم بشكل واضح زيادة الصادرات، ويُسهم في تأمين جزء من مصروفات تشغيل المصانع التي تسجل ارتفاعات واضحة نظراً للظروف الحالية، موضحا أن تنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات يتطلب في المقام الأول صرف المستحقات المتأخرة.

ارتفاع ملحوظ في أرقام الصادرات

وأكد المجلس التصديري ضرورة صرف المساندة التصديرية في مدة لا تتجاوز 40 يومًا من تاريخ تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة لعمليات التشغيل بالمصانع، خاصة أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال أول 5 أشهر من 2022 بنسبة 49 % لتصل إلى 1.045 مليار دولار مقابل 703 ملايين دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مطالبة بالإسراع في عملية صرف المتأخرات من أجل استمرار دعم صادرات الملابس.

جهود حكومية لتنمية الصادرات المصرية

وأشار المجلس التصديري إلى أن هناك جهود كبيرة واضحة من الحكومة لتنمية الصادرات المصرية بصفة عامة وصادرات الملابس بصفة خاصة وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص وتسهيل الترويج لمنتجات الصناعة المصرية من أجل تحقيق طفرة في الصادرات.

وأوضح المجلس ضرورة تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع، مع إتاحة مناخ جاذب للمستثمرين لتعميق تصنيع مستلزمات الإنتاج والخامات عالية الجودة بديلة الواردات وذلك للإسهام في خطة الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلا للاستيراد.