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عمرو السيسي على أعتاب الزمالك قبل ساعات من إغلاق باب القيد

كتب:

محمود فؤاد
01:43 م | الإثنين 10 أكتوبر 2022
عمرو السيسي

عمرو السيسي

توصل مجلس إدارتي نادي الزمالك وطلائع الجيش، لاتفاق من أجل ضم عمرو السيسي لاعب خط وسط طلائع الجيش، ليكون الصفقة السابعة للقلعة البيضاء في الموسم الجديد.

وأكد مصدر بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إنه جرى الاتفاق بين مسؤولي الفريق الأبيض وطلائع الجيش على المقابل المادي للصفقة، التي ستكلف خزينة الأبيض 20 مليون جنيه دون وجود صفقات تبادلية بين الطرفين.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بصدد الإعلان عن ضم اللاعب عمرو السيسي بمجرد الحصول على الاستغناء الخاص به، لقيده قبل غلق باب القيد مساء اليوم، خاصة أن «السيسي» سيتواجد داخل مقر القلعة البيضاء بعد قليل.

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