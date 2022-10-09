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زاهر: كهربا حدد مع عبدالحفيظ موعد دفع غرامة الزمالك.. و«الفلوس جاهزة»

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مصطفى جمال
09:46 ص | الأحد 09 أكتوبر 2022
محمود عبدالمنعم كهربا

محمود عبدالمنعم كهربا

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن كواليس مكالمة جمعته مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الأخير أكد له التزامه خلال الفترة الماضية، من أجل العودة للملاعب مجددًا، وموضحًا أنه اتفق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، على موعد دفع الغرامة لصالح نادي الزمالك.

وقال «زاهر» في تصريحات عبر برنامجه «مساء أون تايم» على قناة «أون تايم سبورتس»: «هناك جلسة جمعت سيد عبدالحفيظ وكهربا، واتفقا خلالها على موعد دفع الغرامة، والأمور على ما يرام بين اللاعب والنادي الأهلي، والفلوس جاهزة».

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بقلم مصطفى جمال